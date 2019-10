Zedelgemnaars pennen gevoelens over oud-burgemeester neer in rouwboek Bart Huysentruyt

30 oktober 2019

18u04 0 Zedelgem In het gemeentehuis van Zedelgem hebben tientallen Zedelgemnaars woensdag hun gedachten neergepend over de overleden oud-burgemeester Hilaire Verhegge.

Er is een rouwhoekje met een boek en een foto geïnstalleerd in de hal van het gemeentehuis. Daar kunnen inwoners nog een boodschap achterlaten voor Hilaire Verhegge, die dinsdagochtend is overleden. De teksten liegen er niet om: ze verwijzen keer op keer naar de charme en toegankelijkheid van Verhegge, die 82 jaar is geworden. “Je deur stond altijd open”, staat er te lezen. “Je was één uit de duizend. Zedelgem kon zich geen betere burgemeester wensen." De uitvaartdienst voor Hilaire Verhegge vindt plaats op dinsdag 5 november om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Veldegem.