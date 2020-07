Zedelgem weigert kamp uit Antwerpse Kontich: “Het is een risicozone” Bart Huysentruyt

30 juli 2020

16u47 0 Zedelgem De burgemeester van de gemeente Zedelgem heeft beslist om het Chirokamp Waarloos uit Kontich geen toestemming te geven tot verblijf in het domein Merkemveld in Loppem, een deelgemeente van Zedelgem. De slechte coronacijfers in Antwerpen zijn de oorzaak.

De voorbije periode deden zich een aantal coronabesmettingen voor bij deze jeugdbeweging. Daarbij komt dat de gemeente Kontich zich bevindt in een gebied in de provincie Antwerpen die als risico-zone gedefinieerd wordt. Het Chirokamp werd eerder deze week ingelicht dat ze niet meer welkom waren in de gemeente Lille waar ze hun jeugdkamp zouden doorbrengen, vandaar dat ze in allerijl een alternatief zochten en bij Merkemveld in Loppem terecht kwamen.

“We gingen in overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). “Volksgezondheid staat voorop. Als gemeente moeten we alles in het werk stellen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We nemen onze verantwoordelijkheid op. De provinciegouverneur van Antwerpen vaardigde specifieke maatregelen uit en gebood inwoners van de risicozone om zich niet onnodig te verplaatsen. Ik betreur het ten stelligste dat provincies niet op eenzelfde lijn denken en handelen. Epidemiologen raden verplaatsingen van en naar risicozones ook ten stelligste af. Ook onze voorzitter van de lokale huisartsenkring en onze adviseur van de cel noodplanning en crisisbeheer geven een negatief advies. Daarbij komt dat de negatieve beslissing van zowel onze gemeente als de gemeente Lille niet betekent dat de jongeren hun kampplezier moeten opgeven, want zij kregen in eigen lokale regio een alternatieve oplossing aangereikt.”