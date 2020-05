Zedelgem verzet zich wéér tegen komst van windmolens in Oostkamp Bart Huysentruyt

06 mei 2020

17u02 0 Zedelgem De gemeente Zedelgem gaat in beroep tegen de vergunning die de Vlaamse overheid verleende voor de bouw van twee windturbines langs de E403 in Oostkamp.

In 2013 diende Aspiravi, het bedrijf dat werkt op projecten rond hernieuwbare energie, een vergunningsaanvraag in bij de Vlaamse overheid tot het bouwen van twee windturbines in de lussen E40/E403 op grondgebied Oostkamp, palend aan deelgemeente Loppem. Het college van burgemeester en schepenen van Zedelgem gaf toen een negatief advies. De Vlaamse overheid verleende wel een vergunning aan Aspiravi.

Het Zedelgemse college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 5 mei om haar standpunt zoals ingenomen in 2013 aan te houden en beroep in te dienen tegen de meest recente afgeleverde vergunning. “Er is onvoldoende draagvlak", zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW).