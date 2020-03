Zedelgem start sociale noodlijn: “Voor wie in noodsituatie verkeert” Bart Huysentruyt

19 maart 2020

13u43 0 Zedelgem De gemeente Zedelgem activeert, zoals veel collega-gemeenten, een sociale noodlijn voor inwoners die hulp nodig hebben.

De hulp kan heel gevarieerd zijn: van boodschappen doen tot maaltijden aan huis, nood aan een babbel of in een noodsituatie verzeild geraakt: dan kan je bellen naar 050/25.07.74. Er staan medewerkers klaar om te helpen. Contact opnemen kan ook via mail via sociale.dienst@zedelgem.be. Alle updates en nieuws over de maatregelen tegen het coronavirus vind je ook op www.zedelgem.be.