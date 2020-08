Zedelgem krijgt gloednieuwe school op site van Groene Meersen Bart Huysentruyt

24 augustus 2020

12u09 1 Zedelgem Zedelgem krijgt een gloednieuwe basisschool op de site De Groene Meersen. Scholengroep Sint-Rembert poot in de Patrijzenhoek een nieuw gebouw neer. De vestigingen op het Kerkplein en de Groenestraat in het centrum worden verkocht.

Vanaf 1 september 2023 verhuizen de twee vestigingen van de vrije basisschool Het Dorp naar de site De Groene Meersen. Het complex, een ontwerp van Architecten Groep III, oogt modern en voldoet aan de meest hedendaagse bouwnormen. Het nieuwe gebouw komt op de site van de Patrijzenhoek. “Door de jaren heen heeft sport- en cultuurcomplex De Groene Meersen verschillende veranderingen en uitbreidingen ondergaan en daar komt nu nog een ingrijpende bij”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V).

Twee vestigingen dicht

Voor Scholengroep Sint-Rembert betekent het de komst van een nieuwe basisschool voor Zedelgem Dorp ter vervanging van de huidige twee schoolgebouwen in de Groenestraat en de Sint-Laurentiusstraat, die allebei sterk verouderd zijn. “Voor de gemeente Zedelgem wordt het een plaats waar onze kinderen kunnen opgroeien tussen het groen in de nabijheid van sport en cultuur”, zegt Vermeulen. “Tevens kan de school, op het scharnierpunt tussen de bestaande en de nieuwe woonbuurt, een bredere taak op zich nemen, zoals de opvang van buitenschoolse activiteiten DKO (deeltijds kunstonderwijs) en BKO (buitenschoolse kinderopvang).” Het kostenplaatje bedraagt 6,7 miljoen euro.

Tijdens een informatiemarkt kom je er meer over te weten. Die vindt plaats op 2 september tussen 16 en 20 uur in zaal Wilgenmeers en de cultuurfoyer in De Groene Meersen, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem.