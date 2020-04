Zedelgem geeft elke inwoner, ook kinderen, een mondmasker vanaf midden mei Bart Huysentruyt

23 april 2020

19u47 1 Zedelgem De gemeente Zedelgem zal elke inwoner, ook kinderen onder de twaalf jaar, een mondmasker geven. Dat heeft het schepencollege donderdag beslist.

Eens de corona-maatregelen geleidelijk en georganiseerd zullen afgebouwd worden, ziet het er naar uit dat het dragen van een mondmasker aanbevolen zal worden om te dragen op plaatsen waar geen veilige afstand van elkaar kan bewaard worden, zoals op bussen of treinen. “Elke Zedelgemnaar zal zeker één mondmasker ontvangen, ook voor kinderen onder de 12 jaar wordt een mondmasker voorzien”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). De gemeente organiseert zich om deze aan huis, per gezin dus, te kunnen leveren. “Omdat momenteel de vraag naar mondmaskers bijzonder groot is, is het moeilijk om zich nu vast te pinnen op een vaste datum van levering”, zegt de burgemeester. “Ik hoop de mondmaskers in de tweede helft van de maand mei te kunnen verdelen en zal er alvast alles aan doen om deze zo snel mogelijk aan te reiken.”