Zedelgem gaat gemeenschapscentrum GlaZ verkopen Bart Huysentruyt

24 december 2019

14u08 0 Zedelgem De gemeente Zedelgem zet het gemeenschapscentrum GlaZ, langs de Torhoutse Steenweg in Loppem, in de etalage. De vroegere Kunsthalle Lophem werd nooit echt een succes.

De voormalige vaste stek van Kunsthalle Lophem ging in 2011 open als nieuw gemeenschapscentrum GlaZ. Het bestaat uit een voormalige schuur uit 1846 en een nieuw serregebouw uit 2002. De schuur was van begin jaren negentig de vaste stek van Kunsthalle Lophem, die er onder de bezielende leiding van Roland Patteeuw een avant-garde kunstcentrum van maakte.

Het gebouw bevindt zich tussen kasteel Ter Loo en kledingzaak Machteld. Door de serre loopt een vier meter breed zebrapad. Begin 2011 werd het gebouw eigendom van gemeente Zedelgem, om er een culturele en gemeenschapsfunctie aan te geven. Maar dat werd nooit echt een onverdeeld succes. “Om de komende jaren te kunnen investeren, moeten we keuzes maken”, zegt schepen van Gebouwenbeheer Arnold Naessens (CD&V-NW). “De verkoop van een aantal gebouwen is dus noodzakelijk. Het GlaZ is daar één van.” Verder wil Zedelgem onder meer ook het politiekantoor in de Berkenhagestraat, de OCMW-werkplaats in de Schatting, appartementsblok De Perenboom in Aartrijke, het Sociaal Huis in Aartrijke en het gemeentehuis van Veldegem verkopen.