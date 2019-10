Winnaar Homo Universalis op Eén kan niet meer op reis door faillissement Thomas Cook: VRT zit verveeld met de zaak Bart Huysentruyt & Valentijn Dumoulin

10 oktober 2019

06u00 0 Zedelgem Selattin Defevere (18) uit het West-Vlaamse Zedelgem, de winnaar van het Homo Universalis-spel van Iedereen Beroemd op Eén kan voorlopig niet meer van zijn prijs genieten. Hij mocht één jaar lang gratis op reis, maar kan dat niet meer door het faillissement van Thomas Cook.

Selattin Defevere was nota bene de jongste van de ­honderd deelnemers aan het spel. Hij won eind juni een jaar gratis vakanties ter waarde van 18.000 euro. “Maar die heb ik niet allemaal voor mezelf gehouden", zegt hij. “Ik heb 4.000 euro geschonken aan de tweede en 2.000 euro aan de derde in de eindstand. Zo had ik nog 12.000 euro reischeques over. Daar heb ik nu 6.000 van opgebruikt. Ik ben met mijn vriendin onder meer naar Singapore en Bali gereisd. Dat was onvergetelijk. Maar ik had nog wel wat meer plannen. Zo wilde ik graag mijn twee zussen meenemen op reis tijdens de paasvakantie. Die plannen moet ik voorlopig in de koelkast stoppen, want ik kan de rest van mijn vliegkilometers niet opnemen door het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook.”

Bij de VRT zitten ze verveeld met de zaak, maar kunnen ze weinig doen. “We bekijken momenteel of we wat kunnen doen", zegt woordvoerder Hans Van Goethem. “Maar de zaak zit complex in elkaar.” Selattin hoopt zelf dat er toch nog wat uit de bus komt. “Hopelijk krijg ik een compensatie van VRT of Neckermann. Het zou zuur zijn, mocht ik al na een paar maanden niet meer van de prijs kunnen genieten.”