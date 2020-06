Win cadeaubonnen als je lokaal koopt: “Onze handelaars verdienen een duw in de rug” Bart Huysentruyt

24 juni 2020

10u23 0 Zedelgem Van 30 juni tot en met 18 augustus kunnen inwoners van Zedelgem cadeaubonnen winnen als ze deelnemen aan de campagne ‘Koop lokaal, ga op ontdekking bij je lokale handelaar’. Dat is een actie van de gemeente om de han delaars een duwtje in de rug te geven.

De campagne bestaat uit raamaffiches die door de handelaars verspreid worden via de klanten die in de handelszaken op ontdekking komen en wordt ondersteund door het campagnebeeld dat op grote spandoeken in het Zedelgemse straatbeeld verschijnt. Een prijzenpot van te winnen Zedelgemse cadeaubonnen moet de Zedelgemnaar extra motiveren om lokaal inkopen te doen. “Nu er stelselmatig een versoepeling komt van de corona-maatregelen, moeten we de hardst getroffen sectoren helpen”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW). “De Zedelgemse cadeaubon is voor de ondernemer of handelaar volledig kosteloos. We beschikken in elke deelgemeente over een mooi aanbod en breed gamma aan producten en diensten om lokaal te winkelen. We vragen de burger niet alleen om lokaal te kopen, maar vragen ook om eens meer op ontdekking te gaan in eigen gemeente en zich nog meer open te stellen voor het aanbod van de winkelier van hier.” Het schepencollege zal in de periode tussen 30 juni en 18 augustus Zedelgemse cadeaubonnen verloten die burgers kunnen winnen door de affiche op te hangen en hun deelnamevignet aan het gemeentebestuur te bezorgen. Dit laatste kan door een vignet ingevuld in de brievenbus van het gemeentehuis te steken of zelf in de box in de onthaalruimte van het gemeentehuis te deponeren.