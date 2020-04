West-Vlaams bedrijf bouwt kerstchalets om tot overdekte ontsmettingsunits: “Dé oplossing om veilig te shoppen” Bart Huysentruyt

29 april 2020

16u29 1 Zedelgem Het bedrijf All Events uit Zedelgem bouwt een festivalhut of kerstchalet om tot een mobiele, overdekte ontsmettingsunit met automaat voor mondmaskers. De ‘sanicabin’ is volgens het evenementenbedrijf de oplossing om veilig te shoppen in onze steden.

In de mobiele chalet kunnen shoppers hun handen ontsmetten en een mondmaskerautomaat vinden. “Als binnenkort de winkels heropenen, hebben wij een snel leverbare en makkelijk te plaatsen oplossing om in alle veiligheid te shoppen”, legt Pieter Luypaert, zaakvoerder van All Events uit. Het bedrijf ontstond in 1999 en is gespecialiseerd in het verhuren en verkopen van infrastructuursystemen zoals mobiele chalets en bars, tenten en hutten. Het verhuurbedrijf mag festivals als Rock Werchter, Graspop Metal Meeting en Tomorrowland tot zijn klanten rekenen. Ook heel wat steden en gemeenten kloppen bij All Events aan voor het inrichten van hun kerstmarkt.

1.000 chalets op voorraad

“De grootste troef van onze chalets zijn de eenvoudige montage en het hoogwaardige materiaal waaruit ze vervaardigd zijn”, zegt Luypaert. “Ze kunnen tegen een stootje en je bouwt ze met twee personen in amper enkele minuten op. Bovendien zijn ze compact te transporteren. Zo krijgen we tot 42 easy chalets in 1 vrachtwagen.” All Events heeft meer dan 1.000 chalets op voorraad, die tijdelijk zullen worden gebruikt als ‘sanicabin’. “In deze units staan vier ontsmettingspalen die met de voet bediend kunnen worden. Optioneel kan er in elke unit ook een automaat met mondmaskers worden geïnstalleerd. “Eén van de coronamaatregelen is dat mensen op geregelde tijdstippen hun handen moeten ontsmetten, dus ook wanneer ze aan het winkelen zijn. Steden en gemeenten kunnen zelf beslissen of ze hun mondmaskers via de automaten betalend of gratis aanbieden”, stelt Francis Claeys, zaakvoerder van het bedrijf Mera Claeys, dat mee in het project stapt.

Eigen ‘look & feel’

Steden kunnen elke chalet ook een eigen ‘look & feel’ geven. “Ze kunnen er hun logo op plaatsen of op de wanden affiches met preventieboodschappen aanbrengen. En door meerdere chalets naast elkaar te zetten kunnen een groot aantal mensen op korte tijd hun handen desinfecteren. We hebben voldoende capaciteit om de units ook bij scholen en bedrijven te plaatsen. Zeker op plaatsen waar er veel verloop van mensen is, bijvoorbeeld op werven of in drukke treinstations, is het een efficiënte en weerbestendige oplossing, die je, eenmaal de crisis achter de rug is, snel weer kunt wegnemen.”