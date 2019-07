Werkmateriaal gestolen uit tuinhuisje in Aartrijksestraat Siebe De Voogt

12 juli 2019

14u44 0

In de Aartrijksestraat in Aartrijke drongen een dief donderdag binnen in een tuinhuisje achter een woning. Hij of zij nam de vlucht met een gereedschapschapskoffer en boormachine. De politie Het Houtsche deed de nodige vaststellingen en stelde een proces-verbaal op.