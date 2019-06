Werken aan E40 in Loppem naderen laatste fase: vanaf 1 juli weer drie rijstroken op snelweg Mathias Mariën

27 juni 2019

10u00 5 Zedelgem De werken aan de nieuwe rotonde ter hoogte van het complex Loppem (E40) komen in een laatste fase. In de loop van de komende weken wordt de tweede helft van de rotonde gebetonneerd. “Tijdens deze laatste werken zal de verkeerssituatie nog wat wijzigen”, zegt Veva Daniels van Agentschap Wegen en Verkeer. Grootste verandering is dat er vanaf 1 juli opnieuw drie rijstroken vrij zullen zijn op de E40.

De vorige regeling, met de op- en afritten 7a en 7b op luttele afstand van elkaar, veroorzaakte verwarring en gevaarlijke situaties. Ook het dubbelrichtingsfietspad op de N397 Autobaan, dat kruist met de op- en afrit van het complex zorgde voor gevaarlijke toestanden. Bovendien was de zichtbaarheid er ook slecht. De werken aan het nieuw complex moeten daar komaf mee maken. Die startten begin dit jaar en veroorzaakten aanvankelijk heel wat verkeershinder. Nu naderen ze hun eindfase. Om het verkeer uit Loppem toe te laten om toch de E40 richting Oostende op te rijden, wordt op die locatie een nieuwe rotonde aangelegd. Die zal ook gebruikt worden door het verkeer komende van Brussel, richting Brugge. Door deze maatregel wordt het dubbelrichtingsfietspad niet meer gekruist door verkeer.

Gewijzigde verkeerssituatie

De komende weken wordt de tweede helft van de nieuwe rotonde gebetonneerd en worden de laatste details afgewerkt. Dat zorgt er wel voor dat er opnieuw een gewijzigde verkeerssituatie van kracht zal zijn. “In de nacht van 18 op 19 juli wordt de rotonde aan de kant van Loppem volledig afgesloten omwille van asfalteringswerken. De toplaag wordt vernieuwd op de rotonde en tussen de nieuwe en de oude rotonde, onder de brug van de E40. Op dat moment is er via die weg geen verkeer mogelijk tussen Brugge en Loppem”, zegt Veva Daniels van Wegen en Verkeer. “Ook de E40 oprijden richting Brussel of afrijden komende van Oostende zal niet mogelijk zijn. Het bedrijventerrein dat ontsluit op de rotonde zal niet toegankelijk zijn. De werken starten op 18 juli om 20 uur en zullen als alles goed verloopt afgerond zijn tegen 19 juli om 6 uur.” Tijdens die nacht is een omleiding voorzien.

Drie rijstroken

De grootste verandering is wellicht - tot grote opluchting van de chauffeurs - dat er vanaf 1 juli geen rijstroken meer worden ingenomen op de E40. “Het verkeer op de snelweg is tijdens de zomervakantie drukker dan gewoonlijk. Zeker op mooie dagen is dat het geval. De volledige capaciteit van drie rijstroken is dus nodig om files te vermijden", aldus Daniels. De omleiding komende van Zedelgem/Loppem richting E40 Oostende zal verlopen via de N309 Heidelbergstraat, Rijselstraat en de oprit aan de Chartreuseweg. Ook het verkeer vanuit Zedelgem/Loppem richting Brugge zal omgeleid worden via de N309. De nieuwe rotonde wordt uiteindelijk opengesteld op vrijdag 9 augustus. Enkele dagen later, op 13 augustus, worden de verkeerslichten van de ‘rotondedoseerinstallatie’ in werking gesteld. Deze heeft als doel ervoor te zorgen dat het verkeer komende uit de richting Oostende dat afrijdt in Loppem vlotter op de bestaande rotonde kan invoegen, zodat de filevorming op de afrit beperkt blijft. Hiertoe worden verkeerslichten geplaatst net voor de in- en uitrit van de carpoolparking om, indien er zich een file vormt op de afrit, tijdelijk het verkeer komende van Brugge tegen te houden, zodat het verkeer van de afrit ongehinderd de rotonde kan oprijden. De verkeerslichten worden gestuurd door een detectielus op de afrit die aangeeft wanneer de file op de afrit te groot wordt. Deze detectielussen worden in de loop van de week van 5 augustus nog aangebracht. Hiervoor zal de afrit komende van Oostende voor enkele uren afgesloten worden. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer benadrukken ze nogmaals dat het project nodig was om de verkeersveiligheid te verhogen. “Na de werken zullen we onderzoeken of er op langere termijn nog bijkomende maatregelen kunnen genomen worden”, besluit Veva Daniels.