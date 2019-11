Warme William duikt op in Zedelgem Bart Huysentruyt

19 november 2019

15u18 0 Zedelgem De mascotte Warme William, die mensen ertoe moet aanzetten om met elkaar te praten, is sinds kort in Zedelgem te zien.

De blauwe figuur staat opgesteld in de inkomruimte van het gemeentehuis. Daarna start hij aan een rondgang in de verschillende deelgemeenten. Bij Warme William kan je even plaatsnemen om er met een buur te praten. “Hij staat symbool voor de warme gemeente die we willen zijn", zegt schepen van Sociale Zaken Ellen Goes (CD&V-NW). “Veel jongeren hebben het mentaal moeilijk. Laat Warme William een figuur zijn die toch een stukje warmte kan bijbrengen.” Warme William nodigt iedereen uit om te vertellen hoe het écht met je gaat, en biedt een luisterend oor aan. Op donderdag 19 december is er in jeugdcentrum De Groene Meersen een instuif voor jongeren en verenigingen.