Vuistslag op Chirofuif nadat dronken man meisje wil betasten Jelle Houwen

21 mei 2019

Een medewerker van een Chirofuif in Zedelgem dat georganiseerd werd op 3 december 2017 moest zich verantwoorden bij de strafrechter in Brugge. In de vroegste uurtjes van de fuif probeerde hij een dronken fuifganger die nogal hitsig stond te bedaren en buiten te krijgen. “Die man probeerde eerst mijn vriendin te verleiden maar daarop vroeg ik hem gewoon op te houden”, zegt R.N. “Ikzelf was als medewerker bloednuchter en zag er net op toe dat er geen problemen ontstonden. Maar hij werd steeds vervelender en handtastelijker. Hij probeerde zelfs het topje van haar naar beneden te trekken en greep haar uiteindelijk bij haar borsten.” Daarop deelde R.N. een vuistslag uit aan S.E., die daardoor enkele tanden verloor. Het slachtoffer eist daarom een voorlopige schadevergoeding van 4.000 euro maar R.N. zelf gaat voor de vrijspraak. Vonnis op 18 juni.