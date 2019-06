Vrouw ging vrijuit nadat ze slaappillen in koffie man mengt: deskundigenverslag gevraagd in beroep Jeffrey Dujardin

20u00 0 Zedelgem Een 61-jarige vrouw uit Aartrijke moest voor het Gentse hof van beroep komen nadat ze haar 62-jarige vriend had proberen vergiftigen. In eerste aanleg werd de vrouw vrijgesproken omdat ze ontoerekeningsvatbaar was. De procureur-generaal in beroep eist nu dat een college van deskundigen aangesteld wordt.

De zoon van de beklaagde stapte op 5 februari vorig jaar naar de politie omdat zijn moeder 6 slaappillen en 7 kalmeringspillen in de koffie van haar vriend had gemengd. Ze wou eens “zonder problemen” een pyjama kunnen halen op de markt. De vriend had in het verleden al amok gemaakt toen ze alleen hun woning had verlaten. V. kampte op het moment van de feiten met psychoses, maar werd door de gerechtspsychiater toch toerekeningsvatbaar verklaard. Volgens haar advocaat in eerste aanleg was dat niet het geval. “Ze ging tijdens de winter in zomerkleren naar de bank, hoorde stemmen en gooide op restaurant soms uit het niets soep op de grond.” Omdat zijn cliënte intussen aan de beterhand is, werd ze niet geïnterneerd maar wel vrijgesproken. In het hof wil de procureur-generaal nu dat een college van deskundigen aangesteld wordt, zodat de psychische toestand van de vrouw bekeken kan worden. Op 17 september wordt de zaak verder behandeld.