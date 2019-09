Vroege après-ski lied ‘Vol met alcohol’ zorgt voor controverse: “Niet mijn bedoeling” Bart Huysentruyt

05 september 2019

15u46 0 Zedelgem Het nieuwe liedje ‘Vol met alcohol’ van charmezanger Louis Flion uit Zedelgem zorgt voor controverse.

Net nu er in de media opnieuw campagnes aan de gang zijn voor minder alcoholgebruik en er nieuwe cijfers bekend zijn over alcohol in het verkeer, schiet de nieuwe single van Louis Flion in het verkeerde keelgat. De jonge West-Vlaamse schlagerzanger, die ook een eigen programma heeft op de Brugse radio VBRO, lanceerde het liedje ‘Vol met alcohol’. Daarin bezingt hij het feesten met een glaasje erbij. “Ik trek volop de kaart van de ambiance", zegt hij. “Mijn vorige single werd een meezinger onder de studenten en nu ben ik helemaal klaar om door te knallen. Met mijn nieuwe single ‘Vol Met Alcohol’ geef ik het startschot voor een leuke winter vol met alcohol. Ik heb één gouden raad voor alle après-ski hutten : blink die tapkranen maar op want ik ben helemaal klaar om van elke avond een knalfeest te maken.” Het liedje krijgt kritiek, omdat alcohol erin verheerlijkt wordt. “Dat is niet mijn bedoeling", zegt de zanger. “De combinatie van alcohol en rijden is natuurlijk not done en dat keur ik ook niet goed. Dat wil niet zeggen dat wie geen bob is, geen glaasje mag drinken. Het liedje is ludiek bedoeld en het moet vooral een feestknaller worden. Ik krijg ook heel veel positieve reacties." De vereniging AA, de Anonieme Alcoholisten, reageren niet op de single.