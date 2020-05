Vrijwilliger verfraait wasserij van Cirkant in Aartrijke Bart Huysentruyt

25 mei 2020

19u24 0 Zedelgem Een vrijwilliger heeft een muurschildering gemaakt op de muur van de wasserij van Cirkant, een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Aartrijke.

Vrijwilliger Louise heeft ooit nog kort voor Cirkant gewerkt, toen er veel zieken waren. Toen had ze al het idee dat de wasserij wel wat kon worden opgevrolijkt. “Door de coronacrisis had ze heel wat tijd over”, vertelt Audry Sanders. “Ze had ook nog wat oude verf en stelde voor om iets moois te maken op de muur van de wasserij. Zo wil ze ons ook een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. Louise draagt een mondmasker en omdat ze continu buiten zit, is er ook geen besmettingsgevaar.”