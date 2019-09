Voetganger (82) zwaargewond na aanrijding door hevige regenval Siebe De Voogt

26 september 2019

16u59 2 Zedelgem In de Snellegemsestraat in Zedelgem is een 82-jarige voetganger uit Zedelgem donderdagmorgen zwaargewond geraakt. Een bestuurster merkte hem door de hevige regenval te laat op.

Het ongeval vond even na 7.30 uur plaats, toen het slachtoffer op het zebradpad wilde oversteken. Een 31-jarige bestuurster uit Koekelare reed net op dat moment met haar Ford Fiesta richting Zedelgem. Volgens de politie Het Houtsche was het hevig aan het regenen en was de vrouw haar ruitenwissers aan het bedienen. Ze merkte de voetganger te laat op, waardoor een aanrijding onvermijdelijk was. Het 82-jarige slachtoffer liep zware verwondingen op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.