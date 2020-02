Vijf gewonden bij kop-staartbotsing langs Torhoutsesteenweg Siebe De Voogt

03 februari 2020

17u48 4 Zedelgem Langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem zijn maandagmorgen vier voertuigen betrokken geraakt in een kettingbotsing. Vijf mensen raakten gewond.

Een 27-jarige Zedelgemnaar die met zijn bestelwagen Mercedes Sprinter in de richting van Brugge reed, merkte even na 7.30 uur een file voor hem wellicht niet op. Hij reed in op de wachtende rij wagens, waardoor een kettingreactie ontstond. Een Mitsubishi, Volvo V60 en Peugeot 207 deelden in de brokken. De bestuurster van de Mitsubishi, een 44-jarige vrouw uit Zedelgem, was er het ergst aan toe. Zij werd met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De andere bestuurders en één passagier raakten lichtgewond. De brandweer van Oostkamp kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.