Viergeslacht in vrouwelijke lijn dankzij kleine Esmée Sam Vanacker

15 januari 2020

13u43 0 Zedelgem Dankzij de geboorte van Esmée De Groote is er bij de familie van Ilse Carrette (33) uit Zedelgem een viergeslacht in vrouwelijke lijn. Een bijzonder verjaardagsgeschenk voor Yvonne Rabaey, want zij vierde op zaterdag 11 januari haar 92ste verjaardag samen met haar jongste achterkleinkind.

Esmée werd geboren op 24 december en is het tweede kindje van Ilse Carrette en Jelle De Groote uit Zedelgem. Ze is niet alleen een klein zusje voor grote broer Matz, de kleine Esmée zorgt ook voor het eerste vrouwelijke viergeslacht bij de familie. “Oma is heel erg trots op haar derde achterkleinkind”, vertelt Ilse. “Ze had ons al eens bezocht in het ziekenhuis en ter gelegenheid van haar verjaardag brachten we haar een bezoekje in het rusthuis in Zwevezele. We genoten er samen van een stukje taart.” Overgrootmoeder Yvonne is afkomstig van Brugge en woont sinds een jaar in het woon-en zorgcentrum in Zwevezele. Grootmoeder Marleen Demeyer woont in Torhout.