Vier gynaecologen van Torhouts ziekenhuis groeperen zich in Loppem: “Hier bieden we een huiselijke sfeer aan” Bart Huysentruyt

18 september 2020

14u46 0 Zedelgem Vier gynaecologen van het AZ Delta in Torhout zijn voortaan ook in een groepspraktijk te vinden in Loppem. In Gyn at Lophem bundelen ze de krachten, vooral voor consultaties.

Initiatiefneemster is Ellen Deckers, al jaren verbonden aan het AZ Delta in Torhout. Ze blijft daar samen met haar collega-gynaecologen actief, maar er is nu ook de mogelijkheid om in een rustiger omgeving op consultatie te komen. “Operaties en bevallingen gebeuren nog steeds in het ziekenhuis zelf. We hanteren ook een beurtrol, zodat altijd één iemand van ons van dienst is", zegt Deckers.

De noodzaak om toch een groepspraktijk buiten het ziekenhuis op te zetten, was groot. “Patiënten hebben, zeker nu in coronatijden, vaak wat schroom om naar het ziekenhuis te komen. Dat hoeft hier niet. Hier ontvangen we eerder in een huiselijke sfeer. We waren op zoek naar een pand in de omgeving van het Houtland en hebben uiteindelijk Loppem gekozen.”