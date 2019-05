VIDEO. Misschien niet de langste, maar wel de meest enthousiaste erehaag Zedelgem verwelkomt deelnemers aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker Bart Huysentruyt

31 mei 2019

14u10 0 Zedelgem Aan sporthal De Groene Meersen in gaststad Zedelgem zijn de deelnemers aan de tiende editie van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker met fietsbellen verwelkomd. Een lange erehaag supporterde voor de moedige deelnemers, die er net 125 kilometer hadden opzitten. “Wat een schitterende ontvangst", klonk het bij de fietsers.

Op de Grote Markt in Mechelen startte donderdag de tiende editie van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker op gang geschoten. Sommige deelnemers doen al voor de tiende keer mee. Dit jaar zijn er vier gaststeden die de fietsers ’s middags ontvangen. Gisteren werd er naar Antwerpen gereden, vandaag naar Zedelgem en morgen en zondag houden de fietsers halt in respectievelijk Diest en Oudenaarde. Nieuw tijdens deze editie zijn de wimpels. Daarop staan de namen voor wie de fietsers deelnemen.

De teams uit alle windstreken van Vlaanderen doen mee om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Dat ze vaak een persoonlijk verhaal te vertellen hebben, bleek ook op het wensbord op de muur van het zwembad van Zedelgem. Daar schreven toeschouwers en deelnemers neer waarom ze zich inzetten voor Kom op tegen Kanker. Op het domein van De Groene Meersen was er voor groot en klein iets te doen: kinderen konden zich uitleven met clowns en schmink, terwijl er voor de ouders iets te eten en te drinken was.

“We willen natuurlijk heel graag dat record van meer dan 3.000 mensen in de erehaag”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). “Iedereen heeft een fietsbel gekregen om langs de start- en aankomstlijn in de Stadionlaan de fietsers aan te moedigen. Een gerechtsdeurwaarder telt iedereen die meedoet. Pas dit weekend weten we of Zedelgem de langste erehaag heeft gevormd, maar de concurrentie is natuurlijk niet min. Zijn we niet de grootste, dan waren we toch wel de meest enthousiaste middagstad van deze tiende editie.”

De deelnemers kwamen in negen pelotons over de streep in Zedelgem. De hele buurt rondom De Groene Meersen was daardoor afgesloten voor het verkeer. De politie deed er alles aan om zo weinig mogelijk opstoppingen te veroorzaken, wat ook degelijk lukte. “Wat een ontvangst hier in Zedelgem", juicht Annelies De Clercq uit Eeklo. “Het is aangenaam fietsen vandaag, met de wind in de haren. De komende dagen wordt het alleen maar warmer. Maar onze inspanning betekent niks in vergelijking met al diegenen die vechten tegen kanker.”