Verwachte drukte op containerpark in Zedelgem blijft uit: “Mogelijk de komende dagen wél drukker” Bart Huysentruyt

07 april 2020

16u21 0 Zedelgem De opening van het containerpark langs de Remi Claeysstraat in Zedelgem is dinsdag uiterst rustig verlopen. De parkwachters stonden er zelf van te kijken.

Anders dan in de meeste gemeenten moet je er niet reserveren om langs te komen in Zedelgem. Er gelden wel een aantal strikte voorwaarden als voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen corona. Hoewel op dinsdag meteen een grote drukte werd verwacht, viel dat allemaal best mee. “We hadden het wat drukker verwacht, maar misschien dachten ook de inwoners dat en willen ze allemaal woensdag of later komen. We zullen zien”, klinkt het. Het containerpark gaat gefaseerd terug open: tot en met 19 april is enkel de aanvoer van groenafval toegestaan. Naar het containerpark komen kan van maandag tot en met zaterdag, het park is doorlopend open van 9 tot 17 uur. Het park is uitsluitend open voor particulieren. Het aantal bezoekers op het containerpark wordt beperkt, de slagboom wordt regelmatig gesloten. In elke omstandigheid moet de afstand van minstens anderhalve meter in verhouding tot de parkwachter en andere bezoekers gerespecteerd worden.