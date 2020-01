Verswinkel Ip Zilleghem Platse bekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’ Bart Huysentruyt

24 januari 2020

14u48 0 Zedelgem Uit 300 West-Vlaamse handelaars koos Ondernemerscentrum West er 47 die zich ambassadeur mogen noemen van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor Zedelgem is dat verswinkel ‘Ip Zilleghem Platse’ in de Groenestraat.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, zo’n verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

Verswinkel Ip Zilleghem Platse is er al sinds 1994. Ze zijn gespecialiseerde in verse voeding zoals charcuterie, kaas, brood, belegde broodjes, schotels en buffetten. “We hebben een eigen keuken en zijn daardoor een gekende en gewaardeerde traiteurwinkel in Zedelgem”, zeggen zaakvoerders Koen en Nancy. “We staan elke dag klaar om het beste van onszelf te geven en de klanten te voorzien van verse innovatieve gerechten: van ontbijt tot en met dessert.”