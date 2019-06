Uitbaatster Twidden Drempel loopt gebroken schouder op door agressieve klant Jelle Houwen

18 juni 2019

13u56 0

De uitbaatster van het gekende café Twidden Drempel in Zedelgem eist een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro van een agressieve klant. M.V. liep bij een schermutseling een gebroken schouder op en heeft daar nog steeds last van. “We vragen daarom ook dat een deskundige haar eerst zal onderzoeken vooraleer we de volledige schade kunnen begroten”, sprak haar advocaat. “Op 11 maart 2017 was die klant binnen gekomen zonder centen op zak en al duidelijk dronken. Omdat hij geen alcohol kreeg werd hij agressief en daardoor zette ze hem buiten. Maar daar ontstond een schermutseling, duwde hij haar waardoor ze viel en een gebroken schouder en knieletsel opliep.” B.L. riskeert er nu een werkstraf voor maar hij vraagt de vrijspraak. “Er was een schermutseling buiten en ze viel maar door wat viel ze? Er stonden immers tal van klanten in het rumoer buiten. Dat is allemaal niet duidelijk. Het staat niet vast dat B.L. zelf duwde.” Vonnis op 17 september.