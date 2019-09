Twintiger veroordeeld voor dodelijk ongeval waarbij Peter Galle om het leven kwam Mathias Mariën

09 september 2019

15u51 0 Zedelgem De twintiger uit Luik die in januari 2018 het tragisch verkeersongeval veroorzaakte waarbij Peter Galle (47) uit Zedelgem om het leven kwam, is in de Brugse politierechtbank volledig aansprakelijk gesteld. Tijdens de vorige zitting had de man nochtans de vrijspraak gevraagd.

Het ongeval gebeurde op 16 januari 2018 langs de Kustlaan in Knokke. Peter was die dag kerstverlichting aan het verwijderen en stond op een drie meter hoge hoogtewerker. Omstreeks 11.30 uur liep het fout toen een bestelwagen tegen de arm van de machine reed. Door de klap kwam de 47-jarige man uit Zedelgem op de grond terecht. In de loop van de avond overleed hij aan z’n verwondingen.

Vrijspraak gevraagd

De jonge twintiger had de vrijspraak gevraagd. “Volgens ons was die hoogtewerker een onvoorzienbare hindernis voor mijn cliënt. Er is sprake van overmacht”, pleitte zijn advocaat. “De arbeiders zijn die dag bovendien niet al te zorgvuldig omgesprongen met de signalisatie.”

De politierechter ging echter niet in op de vraag tot vrijspraak en oordeelde dat de chauffeur wel degelijk schuld heeft aan het ongeval. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een geldboete van 2.400 euro, waarvan de helft met uitstel, opgelegd. Verder is hij voor 3 maanden zijn rijbewijs kwijt, waarvan 45 dagen met uitstel, en moet hij zijn theoretisch én praktisch rijexamen afleggen, net zoals de man een medisch en psychologisch onderzoek kan ondergaan. Voor de nabestaanden is de uitspraak een opluchting, aangezien zij tijdens de vorige zitting misnoegd waren over de vraag tot vrijspraak. De twintiger kan wel nog beroep aantekenen.