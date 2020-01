Twee jaar na brand herrijst Kringwinkel 't Rad uit as: “Groter en duurzamer dan ooit” Bart Huysentruyt

17 januari 2020

14u04 0 Zedelgem Nadat een brand twee jaar geleden het vorige pand in de as legde, opent De Kringwinkel 't Rad in Zedelgem opnieuw zijn deuren op zijn vertrouwde locatie aan de Torhoutsesteenweg. Het pand is een stuk groter dan het vorige en is de eerste energieneutrale Kringwinkel van het land. “Duurzaamheid zit nu ook in het gebouw", zegt Jan Dekersgieter van ‘t Rad.

Het bestuur van De Kringwinkel ’t rad koos samen met de bouwheer en architect voor een ecologisch pand met onder meer doorgedreven isolatie en een BEO-veld (een gesloten warmtesysteem, red.). Dankzij de zonnepanelen die in een latere fase worden geplaatst, wordt het gebouw helemaal energieneutraal.

“Als Kringwinkel hechten we natuurlijk veel belang aan duurzaamheid”, zegt Jan Dekersgieter, voorzitter van Kringwinkel ‘t Rad. “Via het stimuleren van hergebruik dragen we zorg voor het milieu. We zijn fier dat die zorg voor het milieu nu ook in onze infrastructuur zichtbaar wordt. Zo blijven we innoveren om ook in de toekomst een cruciale rol te blijven spelen in het zorg dragen voor ons leefmilieu.”

Koffiehoek

De Kringwinkel in Zedelgem in de Torhoutsesteenweg, met een totale verkoopoppervlakte van 800 vierkante meter, is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10 tot 17.30 uur. In de winkel zal het gezellig vertoeven zijn, dankzij meer natuurlijk daglicht en een koffiehoek. De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers via een lift en de vlotte bereikbaarheid van de winkel met ruime parkeergelegenheid vormen voor zowel medewerkers als voor klanten en mensen die spullen komen doneren belangrijke troeven.

Na de brand konden de klanten van de Zedelgemse kringwinkel tijdelijk terecht in een oud pand van Blokker in het centrum van de gemeente.

Uitgebreide parking

Reflekt Architecten zorgde voor het ontwerp van het nieuwe gebouw. Volgens Rudy Vandeputte van het bureau is er veel aandacht voor de klanten. “De omgeving werd geoptimaliseerd met een uitgebreide parking en een grotere waterbuffering. Dit gebouw straalt een nieuwe dynamiek uit. We zijn tevreden dat deze realisatie een duurzaam initiatief als De Kringwinkel ten goede komt.”

Twintig mensen

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) kwam zelf ook een kijkje nemen. “Het doet me deugd te zien dat De Kringwinkel ‘t Rad er opnieuw staat na de brand van twee jaar geleden. Met het nieuwe gebouw wordt de duurzaamheid extra in de verf gezet. Herbruikbare spullen kunnen nu verdeeld en aangekocht worden in een volledig energieneutraal gebouw.”

In de nieuwe winkel gaan een twintigtal mensen aan de slag, onder leiding van winkelverantwoordelijke Bart Vandoorne die de medewerkers aanstuurt en de verschillende afdelingen van de winkel coördineert.