Tuinhuis vat vuur tijdens wegbranden van onkruid Siebe De Voogt

27 mei 2020

10u47 2 Zedelgem In de Sint-Elooistraat in Zedelgem is woensdagmorgen brand uitgebroken aan een tuinhuis bij een woning. De bewoner was rond 9 uur onkruid aan het wegbranden, maar dat liep compleet mis.

De vlam van de onkruidbrander sloeg over naar het tuinhuis, dat meteen vuur vatte. De toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle en kon de schade al bij al beperken. Niemand raakte gewond. Tijdens de interventie van de brandweer was de Sint-Elooistraat deels afgesloten voor het verkeer.