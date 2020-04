Treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde ligt stil na wanhoopsdaad aan spoorwegovergang in Loppem Siebe De Voogt

23 april 2020

17u34 28 Zedelgem Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde is momenteel in beide richtingen onderbroken door een wanhoopsdaad aan een spoorwegovergang in Loppem. Zo’n 25 reizigers worden geëvacueerd.

De aanrijding vond donderdagnamiddag even na 16.30 uur plaats aan de spoorwegovergang tussen de Kattestraat en Autobaan. Volgens de eerste berichten wijst alles op een wanhoopsdaad. De trein waaronder de persoon terecht kwam, reed van Brussel naar Oostende. Aan boord zaten zo'n 25 reizigers. Zij worden met een bus naar het volgende station gebracht. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde is door de aanrijding in beide richtingen onderbroken. De NMBS legt vervangbussen in.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.