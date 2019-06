Toyota Land Cruiser gestolen in Kapellestraat Siebe De Voogt

11 juni 2019

17u34 0 Zedelgem In de Kapellestraat in Loppem werd zaterdagnacht een Toyota Land Cruiser gestolen vanop een oprit. Van de dieven is voorlopig geen spoor.

De diefstal vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats tussen 1.15 en 2.30 uur. De daders begaven zich naar de oprit van een woning en drongen op nog ongekende wijze binnen in de Toyota Land Cruiser die er geparkeerd stond. Ze namen uiteindelijk de vlucht met de wagen. De politie Het Houtsche bevestigt dat het een onderzoek is gestart naar de autodiefstal, maar een spoor naar de daders leverde dat voorlopig nog niet op.