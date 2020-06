Tot twee maanden vakantie bij Case New Holland: “Sommige afdelingen sluiten langer” Bart Huysentruyt Charlotte Degezelle

15u34 0 Zedelgem Bij Case New Holland in Zedelgem, waar ze landbouwmachines produceren, zullen bepaalde werknemers de komende zomervakantie niet moeten werken. Het gaat om personeel van productieafdelingen.

Elk jaar ‘sluit’ Case New Holland haar fabriek in Zedelgem voor enkele weken tijdens de zomer. Maar voor enkele productieafdelingen zal de sluiting mogelijk tot twee maanden blijven duren. “Het is eigenlijk niet zoveel anders dan andere jaren”, countert Evelyne Vandevyvere van CNH Industrial. “Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de landbouwmachines zijn een seizoensgebonden product. Ze worden vooral nu bij de afnemers verwacht, omdat er op het veld gewerkt moet worden. Op dit moment is het hier dus een drukte van jewelste om alle orders op tijd, net voor het zomerverlof, af te krijgen. We lagen natuurlijk ook enkele weken stil door de lockdown.”

Toch zullen bepaalde werknemers dus wel erg lang thuis blijven zitten. “Ook dat is niet nieuw”, zegt Vandevyvere. “Tijdens de zomer ligt de productie stil en die wordt pas met mondjesmaat weer opgestart na de zomer, in voorbereiding van orders voor volgend seizoen. Er wordt nu van de medewerkers wat extra flexibiliteit gevraagd om de orders op tijd af te werken.” Bij Case New Holland ontkennen ze dat de coronacrisis impact heeft gehad op het aantal bestellingen. Er werken 2.500 mensen.