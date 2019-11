Toneelgroep brengt Amerikaanse productie voor het eerst in het Nederlands Bart Huysentruyt

15 november 2019

08u31 2 Zedelgem De toneelgroep Het Zingend Vuurgeboomte uit Loppem pakt uit met een absolute primeur: ze spelen het stuk ‘Het wrak’ voor het eerst in het Nederlands.

De originele auteur is Leslie Liautaud uit Kansas City in de Verenigde Staten. Het stuk werd nooit buiten de VS gespeeld. Eddy Van Ginckel zorgde voor de vertaling. “We hadden contact met de auteur en die vindt het fantastisch dat het stuk nu ook in Europa bijklank krijgt", zegt regisseur Johan Van Iseghem. Het stuk gaat over een auto-ongeluk, een wrak. In de bewerking en de regie werden enkele Amerikaanse namen en situaties vertaald naar de wereld van bij ons. “De totaalstructuur van het origineel is rigoureus behouden: een aaneenschakeling van korte, losse coupures uit een lang verhaal van weken, gespreid over de tijd”, zegt Van Iseghem. Alle opvoeringen vinden plaats in het Parochiaal Centrum in Loppem, op 22, 23, 29 en 30 november telkens om 20 uur. Kaarten via www.hetzingendvuurgeboomte.be of 050/82.61.11. Ze kosten acht euro.