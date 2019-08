Tijdelijke gedeeltelijke sluiting De Groene Meersen door werken Bart Huysentruyt

22 augustus 2019

10u10 0 Zedelgem De Groene Meersen zal op zondag 1 september en maandag 2 september tot ongeveer 17 uur gesloten zijn.

Er worden werken aan de laagspanning uitgevoerd, waardoor de elektriciteitstoevoer tijdelijk afgezet wordt. Zowel de sportzalen 1 en 2, het zwembad als het cultuurcentrum zullen dan gesloten zijn. Voor wat het gebruik en de toegankelijkheid betreft van de andere locaties en zalen op de site De Groene Meersen verandert er niets. Je kan dus nog altijd terecht in de mattensportzaal, het jeugdcentrum, de bibliotheek en de voetbalterreinen. Contact voor verenigingen via sport@zedelgem.be of bel naar de gemeentelijke dienst ‘gebouwen’ via 050/28.83.30.