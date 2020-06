Thuisverpleegster Mieke (30) ziet haar droom uitkomen: “Een kinderwinkel in mijn eigen gemeente: zalig” Bart Huysentruyt

26 juni 2020

07u53 0 Zedelgem Tegenover het gemeentehuis van Zedelgem heeft Mieke Deprey (30) zopas de kinder-, jeugd- en damesschoenenzaak Cézar overgenomen. De thuisverpleegster ziet een droom uitkomen.

“Dit heb ik altijd al willen doen en nu voelde het heel juist om de stap te zetten”, zegt ze. “Cézar bestaat al vijf jaar en is een goed draaiende winkel. Ik heb ongelooflijk veel zin om hieraan te beginnen.” Lien Deceuninck (35) baatte de zaak voordien uit. Zij gaat volgend jaar met een feestzaal in de Loppemsestraat van start. Tijdens de week zullen er ook verschillende evenementen georganiseerd worden zoals lezingen, yogalessen en seminaries. Mieke zet de succesformule verder. “Op maandag en dinsdag blijf ik evenwel thuisverpleegkundige. Ik doe die job ook met hart en ziel en wil mijn mensen niet in de steek laten. En Cézar zet ik uiteraard verder op de ingeslagen weg.”