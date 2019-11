TC Loppem ruilt tennisterrein voor drie padelvelden: “Er is zoveel vraag naar” Bart Huysentruyt

08 november 2019

08 november 2019 Zedelgem Feest bij TC Loppem, met terreinen nabij het kasteel, want zondag opent de club er drie nagelnieuwe padelvelden.

Een van de vijf tennisterreinen is er voortaan ingeruild voor drie padelvelden. Dat is een racketsport die het midden houdt tussen tennis en squash. “Het is hier heel populair. Veel leden vroegen ernaar”, vertelt eigenaar-lesgever Stijn Ryckebusch. “We starten tegelijk met lessen om ook padel te leren spelen.”

Hele jaar open

Met de komst van de padelterreinen gaat de tennisclub een nieuw tijdperk tegemoet, want voortaan zal je er het hele jaar door kunnen spelen. “We zijn voortaan twaalf maanden open”, zegt Ryckebusch. “Vroeger stopte het tennisseizoen eind september, maar het weer valt vaak ook in oktober nog mee. Voor padel zijn de weersomstandigheden bovendien minder van belang. Na een regenvlaag kan je er tien minuten later al aan beginnen.”