Tankwagen kantelt op E40 in Loppem: bestuurder gewond naar ziekenhuis Siebe De Voogt

23 maart 2020

08u42 0 Zedelgem Op de E40 in Loppem is maandagmorgen ter hoogte van de afrit een tankwagen, gevuld met zout, gekanteld. De bestuurder kon zelf uit zijn cabine kruipen en werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De spectaculaire crash vond even voor 6 uur plaats in de richting van de kust. De vrachtwagenchauffeur verloor ter hoogte van de afrit in Loppem de controle over zijn stuur. Zijn tankwagen, die gevuld was met zout, ging aan het slippen. Het gevaarte kantelde en kwam uiteindelijk op z’n zij tot stilstand tegen de vangrail. De trucker slaagde erin om zelf uit zijn verhakkelde cabine te kruipen. Hij klaagde over pijn aan de rug en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De tank met zout bleef bij het ongeval onbeschadigd, maar door de zware klap sloeg wel de mazouttank van de vrachtwagen lek. De brandweer kwam het goedje van het wegdek ruimen. Het takelen van de tankwagen is voor de hulpdiensten geen makkelijke klus. De rechter- en middenrijstrook waren om 8.30 uur nog steeds versperd voor het verkeer.