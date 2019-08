Taekwondo Dojang maakt zich klaar voor nieuw seizoen BHT

24 augustus 2019

Taekwondo Dojang Zedelgem maakt zich op voor een nieuw seizoen en doet een oproep voor nieuwe leden.

De vereniging heeft een dertigtal leden en telt sinds kort tien zwarte gordels in zijn rangen. Alle leeftijden zijn goed vertegenwoordigd: tussen 6 jaar en 58 jaar, zowel dames als heren. Het vorig seizoen werd afgesloten met een demo door een aantal leden op de Highland Games in Snellegem. De trainingen vinden plaats in de mattenzaal van de sporthal De Groene Meersen op donderdagavond van 18.30 tot 19.45 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Je leert er de verschillende onderdelen: sparring, zelfverdediging, schijngevechten en breektesten. Iedereen is er welkom vanaf zes jaar vanaf donderdag 5 september voor de start van het nieuwe seizoen. Instappen is verder mogelijk op ieder moment van het jaar. Je kunt er drie gratis proeflessen volgen. Meer info: www.dojangzedelgem.be