Studeren kan nu ook in De Bosserij Bart Huysentruyt

31 mei 2019

Jongeren die samen willen studeren, kunnen vanaf nu ook terecht in sporthal De Bosserij in Veldegem.

Daar zijn zo'n vijftig plaatsen beschikbaar in de polyvalente zaal. Studeren kan er elke dag tussen 8 en 18 uur, behalve tijdens het weekend. In Zedelgem zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan je ook terecht in de bibliotheek langs de Stadionlaan, elke werkdag tussen 9 en 19 uur en op zaterdagvoormiddag. Er zijn vijftien plaatsen en je kan ook terecht op het leesterras. In het voormalige jeugdontmoetingscentrum op quasi dezelfde locatie zijn er twintig plaatsen en kan je ook tijdens het weekend studeren. Ook het gemeentehuis van Loppem gooit de deuren open, elke dag van 9 tot 18 uur. Er zijn vijftien plaatsen. In de voetbalkantine van Aartrijke zijn er tot slot veertig plaatsen, telkens op werkdagen. Wie gaat studeren, geeft best een seintje vooraf op jeugd@zedelgem.be.