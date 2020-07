Sterrenzaak Ter Leepe is failliet: “Mijn levenswerk in mineur zien eindigen, treft me diep in het hart” Bart Huysentruyt

06 juli 2020

11u26 1 Zedelgem Sterrenrestaurant Ter Leepe is failliet. Dat heeft zaakvoerder Kristof Marrannes zelf op zijn Facebookpagina aangekondigd. De zaak zou oorspronkelijk eind oktober sluiten, maar gaat na de coronacrisis dus niet meer open.

“Met spijt in het hart moet ik zeggen dat het klopt dat het faillissement is aangevraagd voor Ter Leepe”, zegt Kristof Marrannes maandag op zijn Facebookpagina. “Voor velen zal het niet onbekend klinken dat het restaurant niet rendabel was. “Mijn passie, mijn levenswerk... de dagelijkse drive om pareltjes op het bord te toveren. Door de combinatie met de feestzaal wist ik jaarlijks perfect het hoofd boven water te houden. We creëerden herinneringen voor het leven voor velen. Van maart tot en met augustus was het hoogseizoen voor de feestzaal, waardoor we het hele jaar konden overbruggen. De bank wou niet meewerken aan een overbrugging aangezien al bekend was dat Ter Leepe zou sluiten.”

Feesten geannuleerd

“Door de coronacrisis werden alle feesten geannuleerd. De voorziene maatregelen waren voor ons niet voldoende om zelfs die lening maandelijks terug te betalen. Met takeaway hebben we ons hoofd even boven water kunnen houden, maar als zaakvoerder heb ik ook een wettelijke verplichting om aan te geven wanneer het niet meer verder kan. Mijn levenswerk in mineur zien eindigen, was het laatste van mijn wensen en treft me diep in het hart”, zucht Marrannes.

Nieuwe kans

De site wordt ingepalmd door een Lidl-supermarkt. De gebouwen van Ter Leepe gaan dus tegen de vlakte. Marrannes zit ondertussen al in de buurt van het Spaanse Marbella. “Er heeft zich een kans aangeboden om daar voor iemand te werken. Na jaren als zelfstandige te hebben gezwoegd, zal ik opnieuw in loondienst aan de slag gaan. Ik schaam me enerzijds voor het faillissement, anderzijds ben ik trots op deze nieuwe kans. Met een dubbel gevoel raap ik mijn moed bij elkaar en zal ik op deze nieuwe locatie het beste van mezelf geven.”