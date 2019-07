Sociale dienst gaat meer op bezoek bij 75-plussers na onderzoek: “Dit is een kwetsbare groep” Bart Huysentruyt

01 juli 2019

17u34 0 Zedelgem De sociale dienst van de gemeente Zedelgem start binnenkort met meer huisbezoeken bij 75-plussers. Ruim 400 senioren van die leeftijd werden onlangs bevraagd in een enquête.

Om de werking van de sociale dienst nog beter af te stemmen op de lokale situatie en noden van senioren is er in Loppem een kwetsbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Tijdens een bedankingsmoment voor de vrijwilligers, die aangestuurd worden door de sociale dienst van de gemeente, werden de resultaten van het kwetsbaarheidsonderzoek en bijhorend actieplan voorgesteld. “Zo gaat de sociale dienst de huisbezoeken bij de onderzochte doelgroep opvoeren en extra in te zetten op het bekendmaken van de mogelijkheden tot woningaanpassingen”, zegt OCMW-voorzitter Ellen Goes (CD&V-NW). “Ook de douchemogelijkheid in de dienstencentra zal extra aangeboden worden. We gaan deze studie ook in andere deelgemeenten uitvoeren om een goed zicht te krijgen op de noden. Dit is immers een kwetsbare groep.”