Rotonde aan op- en afrittencomplex E40 open voor verkeer: verkeerslichten worden dinsdag in werking gesteld Siebe De Voogt

12 augustus 2019

16u41 2 Zedelgem Goed nieuws voor de inwoners van Loppem en omgeving. De werken aan het op- en afrittencomplex van de E40 zijn zo goed als afgerond, waardoor zij opnieuw via de Autobaan richting Brugge kunnen rijden.

De werken in de Autobaan en Koning Albert I-laan zijn al bezig sinds halfweg januari. Doel was de veiligheid voor wagens en fietsers verhogen. De vorige verkeerssituatie met de op- en afritten 7a en 7b veroorzaakte heel wat verwarring. Ook het dubbelrichtingsfietspad dat de op- en afrit kruiste, leverde soms gevaarlijke situaties op. Een rotonde moet het verkeer nu in betere banen leiden. Sinds maandagmiddag zijn de Koning Albert I-laan en Autobaan opnieuw volledig open voor het verkeer. Loppemnaars kunnen dus weer hun gebruikelijke weg richting Brugge nemen. Dinsdag worden aan de afrit naast de carpoolparking de verkeerslichten in werking gesteld. Die moeten voorkomen dat er nog files ontstaan op de E40 richting Brussel. Het volledige op- en afrittencomplex moet tegen het einde van de zomer afgewerkt zijn. Enkel ter hoogte van de afrit richting kust wordt momenteel nog gewerkt.