Rookmelder redt gezin van vier bij nachtelijke keukenbrand: woning tijdelijk onbewoonbaar Siebe De Voogt

27 november 2019

Zedelgem In de Ruddervoordestraat in Zedelgem is dinsdagnacht brand uitgebroken in de keuken van een woning. De bewoners, een gezin van vier, werden gewekt door hun rookmelders en konden zo tijdig buitengeraken. Hun huis is tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur brak even na 3 uur uit. Het gezin van vier lag te slapen, toen hun rookmelders plots alarm sloegen. In de keuken van de woning bleek brand uitgebroken. De bewoners konden op tijd naar buiten snellen en werden opgevangen bij de buren. De vader raakte wel licht bevangen door de rook en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer stelde bij aankomst een hevige rookontwikkeling vast in het huis. Ze hadden de vlammen snel onder controle, maar moesten de woning wel tijdelijk onbewoonbaar verklaren door de rookschade. Het vuur ontstond wellicht door een kortsluiting in de koelkast. Het gezin van vier kan voorlopig terecht bij familie. Tijdens de bluswerken was de Ruddervoordestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.