Roemeense dieven sloegen toe in 51 filialen van Colruyt en gebruikten zwempak om flessen drank weg te steken Siebe De Voogt

28 november 2019

16u10 0 Zedelgem Een 62-jarige Roemeen en 41-jarige Roemeense riskeren in de Brugse rechtbank 30 maanden cel voor in totaal liefst 51 diefstallen van Colruyt en OKay. Opvallend: de man droeg een badpak om flessen sterke drank makkelijker te kunnen verstoppen.

De twee Roemenen werden op 27 mei betrapt in de OKay in Paal. De Colruyt Groep had op dat moment met de hulp van camerabeelden al een lijst gemaakt met feiten, waarvoor het duo in aanmerking kon komen. Ze bleken in Paal allesbehalve aan hun proefstuk toe te zijn. Constantin T. en Sanda L. sloegen een eerste keer toe op 27 maart in Zandhoven. Daarna volgden onder meer Loppem, Zwevegem, Gistel, Roeselare en Kortemark. Constantin T. maakte gebruik van een zwempak om de buit in weg te stoppen. In totaal pleegden de Roemenen 51 winkeldiefstallen, waarbij ze flessen sterke drank buit maakten ter waarde van 10.700 euro.

Sanda L. verblijft sinds 2004 in Brussel en stelt dat ze daar onder druk werd gezet om diefstallen te plegen. “L.A. toonde ons hoe te stelen. We moesten onze inkomsten aan hem afgeven”, vertelde ze bij aanvang van de zitting. Haar advocaat Yen Buytaert benadrukte dat zijn cliënt niet bij elk feit betrokken was. “Soms was enkel de tweede beklaagde op de camerabeelden te zien”, pleitte hij. Constantin T. kampt volgens zijn raadsman Jorn Verminck met psychoses en zou schrik hebben gehad van represailles. Uitspraak op 23 december.