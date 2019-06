Provincie wil nieuwe hoogspanningslijn onder de grond Bart Huysentruyt

20 juni 2019

18u39 0 Zedelgem De provincie West-Vlaanderen heeft advies uitgebracht aan de Vlaamse overheid over de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn tussen de zee en het binnenland.

Het plan Ventilus veroorzaakt al een tijdje letterlijk en figuurlijk hoogspanning in onze regio. De zes burgemeesters van Zedelgem, Oostkamp, Lichtervelde, Torhout, Brugge en Wingene uitten onlangs nog hun bezorgdheden en ook actiegroepen zijn bang dat de hoogspanningslijn impact zal hebben op de waarde van hun huizen en hun gezondheid. “De provincie West-Vlaanderen is zich bewust van het belang van dit project, maar heeft ook aandachtspunten", zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “Zo moeten alle alternatieven ernstig onderzocht worden en vinden we dat de lijn zoveel mogelijk ondergronds moet komen. De totale lengte van het bovengrondse net mag niet uitgebreid worden.” Lahaye-Battheu benadrukt dat het gaat om een advies en dat de provincie geen beslissingsbevoegdheid heeft.

Eerder al gaven de zes bovenstaande gemeenten een negatief advies over de voorliggende plannen. Initiatiefnemer en energiebedrijf Elia zegt dat er nog niets definitief is beslist.