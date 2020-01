Productie van rotormaaidorsers verhuist van de States naar Case New Holland in Zedelgem Bart Huysentruyt

23 januari 2020

10u38 65 Zedelgem CNH Industrial Zedelgem krijgt extra productievolumes uit de Verenigde Staten en wordt wereldwijd de enige producent van New Holland-rotormaaidorsers. Dat kondigde het bedrijf donderdag aan. “Dit is bijzonder goed nieuws voor onze vestiging”, zegt woordvoerder Evelyne Vandevyvere.

In Case New Holland draait de productie weer op volle toeren, na een aantal moeilijkere jaren. Het bedrijf kwam de jongste jaren vaak negatief in het nieuws met afvloeiingen of het niet-verlengen van tijdelijke contracten. Maar vandaag werken er nog steeds 2.500 mensen voor het bedrijf in Zedelgem, één van de grootste werkgevers in onze regio. De producent van landbouwmachines krijgt binnen de groep van CNH Industrial bovendien weer een sterkere positie.

New York

“Onze CEO kondigde in september 2019 in New York grote investeringen aan”, zegt woordvoerder Evelyne Vandevyvere. “Die nieuwe plannen krijgen stilaan meer vorm, met ook extra aandacht voor de vestiging in Zedelgem.” Vandaag worden de grootste en meest innovatieve maaidorsers tegelijk in Zedelgem (voor de Europese en internationale markt) en Grand Island, Nebraska (voor Noord-Amerika) geproduceerd. Straks krijgt enkel Zedelgem nog die taak.

200 maaidorsers per jaar

“Hier worden de maaidorsers al ontworpen", zegt Vandevyvere. “Het samenbrengen van de volumes in één fabriek zal de complexiteit verminderen, de productieprocessen versimpelen en de marges verbeteren. We spreken over een extra volume voor Zedelgem van 150 tot 200 maaidorsers per jaar en dit vanaf 2021. Eind dit jaar gaan de eerste Amerikaanse modellen in productie waarbij een schatting van 50 stuks wordt gemaakt voor 2020. Aan de andere kant van de oceaan zal de Grand Island-fabriek zijn focus versterken op maaidorsers van het zustermerk Case IH.”

“Heel specifiek type”

Dat betekent dus goed nieuws voor de werkgelegenheid in Zedelgem, waar mogelijk extra volk zal nodig zijn om die machines te bouwen. “Daar durven we ons nog niet over uitspreken", zegt Vandevyvere. “We hopen daar volmondig ‘ja’ op te antwoorden, maar veel hangt af van de economische situatie, de evolutie van de graanprijzen en de vraag van de klanten. Dit is een heel specifiek type maaidorser. Het valt uiteraard te hopen dat deze machine populair wordt in de landbouw.”

Internationaal

Zedelgem is binnen de groep van Case New Holland duidelijk het kenniscentrum als het op landbouw aankomt. “Onze knowhow is onze kracht", zegt Vandevyvere. “Dit is uiteraard bijzonder goed nieuws en een bewijs dat onze vestiging ook internationaal gezien heel belangrijk blijft.”