Productie rotormaaidorsers verhuist van de States naar Case New Holland in Zedelgem Bart Huysentruyt

23 januari 2020

10u38 7 Zedelgem CNH Industrial Zedelgem krijgt extra productievolumes uit de Verenigde Staten en wordt wereldwijd de enige producent van New Holland rotormaaidorsers.

Dat kondigde het bedrijf donderdag aan. Momenteel worden nog dat type maaidorsers gebouwd in Grand Island, Nebraska. “Dit past in het kader van de inspanningen die het bedrijf momenteel doet om productieprocessen te versimpelen, productkwaliteit te verhogen en marges te verbeteren”, zegt woordvoerder Evelyne Vandevyvere. Vandaag worden de grootste en meest innovatieve maaidorsers tegelijk in Zedelgem (voor de Europese en internationale markt) en Grand Island (voor Noord Amerika) geproduceerd. “Het samenbrengen van de volumes in één fabriek zal de complexiteit verminderen en de productieprocessen versimpelen”, zegt Vandevyvere. “We spreken over een extra volume voor Zedelgem van 150 tot 200 maaidorsers per jaar en dit vanaf 2021. Eind dit jaar gaan de eerste Amerikaanse modellen in productie waarbij een schatting van 50 stuks wordt gemaakt voor 2020. Aan de andere kant van de oceaan zal de Grand Island fabriek zijn focus versterken op maaidorsers van het zustermerk Case IH.”