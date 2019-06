Producer Patrick Hamilton scoort nummer één in Verenigd Koninkrijk Bart Huysentruyt

Zedelgem Muziekproducer Patrick Hamilton, met studio's in Loppem, heeft de eerste plaats bereikt in de Classical Album Charts in het Verenigd Koninkrijk.

Dat doet hij met het album ‘Guiding light’ van Katherine Jenkins uit Wales. Zij nam de plaat op in Loppem. Al vijf jaar lang is Patrick Hamilton de vaste producer, arrangeur en componist van Katherine Jenkins. Het is ook het derde album op rij onder zijn leiding dat de hoogste stek haalt in het Verenigd Koninkrijk. Mezzosopraan Katherine Jenkins is dan ook niet voor niets uitgeroepen tot de best verkopende klassieke artieste van de afgelopen 25 jaar, weliswaar iets minder gekend in Vlaanderen, maar des te meer in Engeland, de VS en de rest van de wereld.