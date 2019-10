Populaire burgemeester Hilaire Verhegge overleden Bart Huysentruyt

Zedelgem Hilaire Verhegge, die tussen 1995 en 2012 burgemeester van Zedelgem was, is dinsdagochtend overleden. Hij is 82 jaar geworden.

Hilaire Verhegge was altijd een buitenbeentje. Hij ging tot zijn veertiende naar school, werkte in de bouw en in de landbouw, als chauffeur, als restauranthouder in Breskens en als verkoper. Thuis in Veldegem had hij een eigen boerderij. Pas op zijn 45ste besloot Verhegge aan politiek te gaan doen. Hij werd in 1982 zes jaar schepen van de gemeente, maar belandde zes jaar later weer in de oppositie. In 1995 werd hij burgemeester van zijn gemeente, in opvolging van Roland Pacco. Die functie zou hij achttien jaar lang vervullen.

“Zijn deur in het gemeentehuis stond altijd open”, weet huidig burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw), die dankzij Hilaire Verhegge en zijn toenmalige schepen Joël Vandamme in de politiek kwam. “Hilaire was een volksmens, hij was graag onder de mensen. Hij verdedigde zijn gemeente altijd.” In 2011 besliste Verhegge om bij de verkiezingen van 2012 geen kandidaat meer te zijn. Hij werd toen opgevolgd door Patrick Arnou, die velen vaak als zijn rechterhand beschouwden. In het schepencollege zelf kwam zijn zoon Geert zo de politiek in.

De voorbije jaren ging het wat op en neer met de gezondheid van de oud-burgemeester. Hij verhuisde met zijn echtgenote Clara naar een assistentiewoning naast het woonzorgcentrum Klaverveld. Van zodra er nieuws is over de uitvaartplechtigheid, verneemt u dat hier.