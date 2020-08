Politiewagen belandt in struiken naast E40: bestuurder gewond naar ziekenhuis Siebe De Voogt

24 augustus 2020

Zedelgem Op de E40 in Loppem is maandagavond een politiewagen in de struiken beland. De bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeval vond even na 22 uur plaats in de richting van het binnenland. Een politieauto, volgens de wegpolitie van de federale politie in Brugge, wilde de afrit in Loppem nemen, maar ging aan het slippen. De bestuurder tikte een vluchtheuvel aan, raakte van de weg af en belandde in de struiken naast de nabijgelegen oprit. Hij werd met de hulp van enkele passanten naar buiten geholpen. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor een controle. Door het ongeval was de oprit richting Brussel afgesloten voor het verkeer. De brandweer kwam het wegdek reinigen en zorgde voor de nodige signalisatie.