Politieman verneemt brand in eigen woning via dienstradio en rept zich naar huis om kat te redden Siebe De Voogt

20 september 2019

14u05 1 Zedelgem Een politieman van Het Houtsche heeft vrijdagvoormiddag via zijn dienstradio vernomen dat er brand was ontstaan in z'n woning in Zedelgem. De man repte zich naar huis en haalde z'n kat en hond naar buiten. De schade in het huis bleef volgens de politie beperkt.

Het was de postbode die omstreeks 11.15 uur rook zag komen vanonder het dak van een woning langs de Patrijzenhoek in Zedelgem. De bewoners, beiden actief bij de lokale politie Het Houtsche, waren op het moment van de brand niet thuis. “De man was van dienst, maar weliswaar niet bij de interventieploeg”, klinkt het bij de politie. “Hij hoorde de melding van de brand wel via zijn dienstradio.” De politieman repte zich naar huis en haalde op eigen houtje z'n kat en hond naar buiten. Intussen snelden ook z'n collega’s toe. De brand situeerde zich in het dak boven de garage en ontstond wellicht door een kortsluiting. De brandweer ging het vuur te lijf en had de situatie snel onder controle. Volgens de politie bleef de schade al bij al beperkt. Twee politiemensen kregen tijdens de interventie wat rook binnen en moesten voor een controle naar het ziekenhuis. Ook hun collega werd weggebracht naar het ziekenhuis. “Hij liep bij het redden van zijn kat wat krabwonden op, die moesten verzorgd worden.”